Жителей Челябинска приглашают бесплатно привиться от гриппа в торговых комплексах

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-01T11:56:03+03:00

Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и полис. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививку можно поставить в эти выходные, 6 и 7 октября

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В Челябинске уже почти месяц идет вакцинация от гриппа. Тех, кто еще не привился, приглашают на бесплатную прививку в городские ТРК.

— Медработники будут не только вакцинировать, но и консультировать жителей, расскажут, как защититься от гриппа и респираторных инфекций. Вакцинацию мы проводим отечественной вакциной от гриппов А и В, которая признана Всемирной организацией здравоохраннения и рекомендована для массовой вакцинации, — рассказали в горздраве.

Желающим привиться нужно взять с собой паспорт (или водительское удостоверение, военный билет) и желательно полис. Поставить прививку можно будет с 9 до 16 часов.

Предварительный график работы прививочных бригад:

6 октября (суббота):

ТК «Радуга» (ул. Российская, 194) 10 до 16 ч.

Магазин «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64) с 9 до 6 ч.

Торговый центр (ул. Каслинская, 64) с 10 до 16 ч.

ДЦ «Импульс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16) с 9:30 до 15 ч.

ТРК «КУБа» (ул. Цвиллинга, 25) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136) с 10 до 16 ч.

ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7) с 10 до 16 ч.

ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Алмаз» (Копейское ш., 64, главный вход) с 10 до 16 ч.

7 октября (воскресенье)

ТРК «Родник» (ул. Труда, 203) с 10 до 16 ч.

ТК «Радуга» (ул. Российская, 194) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136) с 10 до 16 ч.

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