2018-10-01T11:56:03+03:00
Общество

Жителей Челябинска приглашают бесплатно привиться от гриппа в торговых комплексах

Прививку можно поставить в эти выходные, 6 и 7 октября
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и полис.Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и полис.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинске уже почти месяц идет вакцинация от гриппа. Тех, кто еще не привился, приглашают на бесплатную прививку в городские ТРК.

— Медработники будут не только вакцинировать, но и консультировать жителей, расскажут, как защититься от гриппа и респираторных инфекций. Вакцинацию мы проводим отечественной вакциной от гриппов А и В, которая признана Всемирной организацией здравоохраннения и рекомендована для массовой вакцинации, — рассказали в горздраве.

Желающим привиться нужно взять с собой паспорт (или водительское удостоверение, военный билет) и желательно полис. Поставить прививку можно будет с 9 до 16 часов.

Предварительный график работы прививочных бригад:

6 октября (суббота):

ТК «Радуга» (ул. Российская, 194) 10 до 16 ч.

Магазин «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64) с 9 до 6 ч.

Торговый центр (ул. Каслинская, 64) с 10 до 16 ч.

ДЦ «Импульс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16) с 9:30 до 15 ч.

ТРК «КУБа» (ул. Цвиллинга, 25) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136) с 10 до 16 ч.

ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7) с 10 до 16 ч.

ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Алмаз» (Копейское ш., 64, главный вход) с 10 до 16 ч.

7 октября (воскресенье)

ТРК «Родник» (ул. Труда, 203) с 10 до 16 ч.

ТК «Радуга» (ул. Российская, 194) с 10 до 16 ч.

ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136) с 10 до 16 ч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске с футбольным счетом выиграл у московского «Динамо»
Американца осудили за изготовление детского порно в Челябинске
В Челябинске вынесли приговор бывшему директору «Нового художественного театра»
«Большой» едет в Челябинск
В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» болельщикам приготовлены подарки
На северо-западе Челябинска открылся новый отдел полиции
Жителей Челябинска приглашают разослать бесплатные открытки своим учителям
В Челябинске отмечают день рождения областного перинатального центра
Грязевая лава в Челябинской области остановила движение
Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020
Министр природных ресурсов РФ Кобылкин приедет в Челябинск 16 ноября
Трубопрокатный завод в Челябинске оштрафовали за слив нечистот в рыбное озеро
«Черных риэлторов», обманувших четырех человек, упекли за решетку в Челябинской области
Куда жаловаться, если дом не подключили к отоплению в Челябинской области
«Мусор вывозится»: горожане рассказали о качестве уборки рядом с их домами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Челябинске стартовал отопительный сезон
Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева стала заслуженным врачом России
В Челябинской области пенсионерка не смогла выбраться из ванны и провела в воде целую ночь
Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку
В Челябинске магазин предлагает коньяк и вино для школьных завтраков
В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»
Мусорный коллапс Челябинска распространился и на область
Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана