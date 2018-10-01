2018-10-01T12:03:46+03:00
Общество

Грязевая лава в Челябинской области остановила движение

Застывшая масса не угрожает деревням в Катав-Ивановском районе
Ольга АНТОНОВА
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Грязевая лава под Катав-Ивановском. Фото: Нурлан Иманов.Грязевая лава под Катав-Ивановском. Фото: Нурлан Иманов.
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Грязевая «река» в горнозаводской зоне замерла на месте. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

— О якобы «продолжении движения грязевых масс в месте разлома земной коры в районе Катав-Ивановского муниципального района»: в понедельник, 1 октября, на место застывших грязевых масс выезжал начальник 14 пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС Денис Зайцев. Он не увидел движения грязевых масс. Увидел застывшую массу. Угрозы населенным пунктам нет.

— Я связался с главой Катав-Ивановского района Евгений Киршиным и попросил его организовать выезд сотрудников местной администрации и МЧС, для того чтобы зафиксировать состояние и разместить фото на сайте администрации района. Скоро фото будут, — продолжил Савченко.

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