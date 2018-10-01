2018-10-01T12:55:58+03:00
Общество

В Челябинске отмечают день рождения областного перинатального центра

Мамы и детишки, здесь рожденные, пришли поздравить врачей с праздником
Ольга АНТОНОВА
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Эти малыши родились в новом областном перинатальном центре. Фото: minzdrav74.ruЭти малыши родились в новом областном перинатальном центре. Фото: minzdrav74.ru
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В понедельник, 1 октября, Челябинский областной перинатальный центр отмечает два года со дня открытия. Поздравить врачей с праздником пришли мамы и детишки, рожденные в ОПЦ.

— Замечательно, что наши мамочки приходят в гости. Такой праздник с чаепитием стал для нас неожиданностью, я сам узнал только утром, — рассказал главный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области, главврач ОПЦ Юрий Семенов. — 1 октября 2016 года, в восемь утра, мы открылись и где-то полдевятого успешно прошли первые роды. Тогда родились двойняшки. За два года работы на свет появились 10 тыс малышей.

Здесь рождаются и малыши с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Есть те, которые родились с весом менее 800 г. Процесс их выхаживания непростой: у многих при рождении не до конца сформированы жизненно важные системы. Родители с такими детьми проводят в ОПЦ по четыре месяца, кто-то и больше, кто-то меньше в зависимости от состояния ребенка — рассказал главный неонатолог минздрава Челябинской области, заведующий отделением реанимации новорожденных ОПЦ Константин Романенко.

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