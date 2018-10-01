В Челябинске отмечают день рождения областного перинатального центра

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-01T12:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 октября, Челябинский областной перинатальный центр отмечает два года со дня открытия. Поздравить врачей с праздником пришли мамы и детишки, рожденные в ОПЦ.

— Замечательно, что наши мамочки приходят в гости. Такой праздник с чаепитием стал для нас неожиданностью, я сам узнал только утром, — рассказал главный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области, главврач ОПЦ Юрий Семенов. — 1 октября 2016 года, в восемь утра, мы открылись и где-то полдевятого успешно прошли первые роды. Тогда родились двойняшки. За два года работы на свет появились 10 тыс малышей.

Здесь рождаются и малыши с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Есть те, которые родились с весом менее 800 г. Процесс их выхаживания непростой: у многих при рождении не до конца сформированы жизненно важные системы. Родители с такими детьми проводят в ОПЦ по четыре месяца, кто-то и больше, кто-то меньше в зависимости от состояния ребенка — рассказал главный неонатолог минздрава Челябинской области, заведующий отделением реанимации новорожденных ОПЦ Константин Романенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06