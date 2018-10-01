Жителей Челябинска приглашают разослать бесплатные открытки своим учителям
2-5 октября в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ранее ЧГПУ) пройдёт акция «Поздравь любимого учителя».
В это время в холле главного корпуса ЮУрГГПУ расположится выездное почтовое отделение: будут стоять столы, стулья, кроме этого, организаторы предоставят участникам ручки, списки с адресами школ, бесплатные открытки с символикой акции и спонсоров. Студент, школьник или случайный прохожий – любой желающий может подписать открытку, найти нужный адрес, вложить поздравление в конверт и опустить его в почтовый ящик. Помощь и консультацию участникам акции окажут студенты-волонтёры.
Также будут организованы тематические дни: 3 октября – своих педагогов поздравят спортсмены хоккейного клуба «Трактор», 4 октября – деятели культуры. 5 октября акция завершится праздничным концертом.
Расписание акции:
02 октября – с 12.00 до 15.00;
03, 04, 05 октября – с 10.00 до 15.00.
Добавим, что акция «Поздравь любимого учителя» проводит в вузе с 2013 года. Её цель – поднять престиж педагогических профессий, привлечь внимание общества к учительскому труду.