Жителей Челябинска приглашают разослать бесплатные открытки своим учителям

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-01T13:10:24+03:00

Изменить размер текста: A A

2-5 октября в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ранее ЧГПУ) пройдёт акция «Поздравь любимого учителя».

В это время в холле главного корпуса ЮУрГГПУ расположится выездное почтовое отделение: будут стоять столы, стулья, кроме этого, организаторы предоставят участникам ручки, списки с адресами школ, бесплатные открытки с символикой акции и спонсоров. Студент, школьник или случайный прохожий – любой желающий может подписать открытку, найти нужный адрес, вложить поздравление в конверт и опустить его в почтовый ящик. Помощь и консультацию участникам акции окажут студенты-волонтёры.

Также будут организованы тематические дни: 3 октября – своих педагогов поздравят спортсмены хоккейного клуба «Трактор», 4 октября – деятели культуры. 5 октября акция завершится праздничным концертом.

Расписание акции:

02 октября – с 12.00 до 15.00;

03, 04, 05 октября – с 10.00 до 15.00.

Добавим, что акция «Поздравь любимого учителя» проводит в вузе с 2013 года. Её цель – поднять престиж педагогических профессий, привлечь внимание общества к учительскому труду.