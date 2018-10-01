2018-10-01T15:06:11+03:00
Общество

На северо-западе Челябинска открылся новый отдел полиции

Он будет охранять больше 120 тысяч челябинцев
Валентина ВАГАНОВА
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Участники торжественного открытия по традиции перерезали красную ленточку. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Участники торжественного открытия по традиции перерезали красную ленточку. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Сегодня, 1 октября, в здании по улице Братьев Кашириных, 102а открылся новый отдел полиции «Северо-Западный». К своим служебным обязанностям здесь уже приступили участковые и сотрудники уголовного розыска.

Полицейские уже приступили к своим служебным обязанностям. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские уже приступили к своим служебным обязанностям. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Новый отдел должен усилить безопасность жителей северо-запада Челябинска, это больше 120 тысяч горожан.

— На территории обслуживания отдела больше двухсот жилых домов, три садовых товарищества, два гаражно-строительных кооператива, ЧелГУ, ледовая арена «Трактор», восемь школ и 35 детсадов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В главке также отметили, что в отделе «Северо-Западный» создали все необходимые условия для работы. Кабинеты оборудовали компьютерной техникой, подключенной к информационным базам МВД России. А территорию снабдили камерами видеонаблюдения.

Возглавил новое районное подразделение подполковник полиции Виталий Рытый.

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Открытие отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.

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