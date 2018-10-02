В Кургане появился новый супергерой — человек-арбуз

СЕГОДНЯ 04:39 2018-10-02T07:05:38+03:00

Вот такой человек-арбуз торгует на рынке. Фото: соцсети

Свою суперсилу он применяет на рынке

Изменить размер текста: A A

Человек паук умчал вдаль на маршрутном ПАЗике, но Курган не остался без супергероев. Более того — город рождает своих эксклюзивных персонажей.

В группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте» выложили забавное фото с подписью «лучший продавец арбузов в городе». На снимке — человек-арбуз, иначе и не скажешь.

— Новый супергерой, — окрестили пользователи соцсети.

— У него должна быть помощница «с дыньками», — пошутила подписчица группы Валерия Крашакова.

Под арбузной маской прячется молодой человек по имени Влад — местный предприниматель. Он продает арбузы и дыни на рынке. И, заметим, весьма успешно. Креатив помогает!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06