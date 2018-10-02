В Кургане появился новый супергерой — человек-арбуз
Человек паук умчал вдаль на маршрутном ПАЗике, но Курган не остался без супергероев. Более того — город рождает своих эксклюзивных персонажей.
В группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте» выложили забавное фото с подписью «лучший продавец арбузов в городе». На снимке — человек-арбуз, иначе и не скажешь.
— Новый супергерой, — окрестили пользователи соцсети.
— У него должна быть помощница «с дыньками», — пошутила подписчица группы Валерия Крашакова.
Под арбузной маской прячется молодой человек по имени Влад — местный предприниматель. Он продает арбузы и дыни на рынке. И, заметим, весьма успешно. Креатив помогает!
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