В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» болельщикам приготовлены подарки

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-01T15:23:43+03:00

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В понедельник, 1 октября, в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков, сообщает пресс-служба команды.

Музыкальная программа матча будет насыщена ретро-музыкой. В фойе арены будет организована специально оборудованная локация, где каждый желающий сможет записать видеопоздравление своим бабушкам и дедушкам.

Самый главный сюрприз праздника — в необычной акции. Болельщики в возрасте уже почти раскупили билеты на матч. потому что смогли пригласить детей и внуков, подарив им свою скидку в 50% на билет! Все просто% покупая билет, при предъявлении удостоверения в кассе, пенсионер получает, как обычно, скидку 50% на билет для себя и дополнительно в таком же размере — 50% — на билет для детей и внуков. А если у пожилого болельщика есть пенсионный абонемент, то дополнительную скидку они сегоденя дарят пяти членам своей семьи. Скидка касается любого места в арене «Трактор».