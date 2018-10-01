2018-10-01T15:41:35+03:00
Общество

«Большой» едет в Челябинск

17 и 18 октября впервые на сцене театра оперы и балета даст спектакли главный театр страны
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск впервые принимает артистов Большого театра. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области.Челябинск впервые принимает артистов Большого театра. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области.
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В ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором государственного академического Большого театра России Владимиром Уриным.

Это первое соглашение, которое главный театр страны заключил с российским регионом.

По соглашению Большого театра и Правительства Челябинской области в октябре нынешнего года на Южном Урале состоятся гастроли московских артистов.

Под руководством дирижера Павла Клиничева труппа главного театра страны исполнит одну из самых популярных опер Джакомо Пуччини «Богема».

17 октября в партии Рудольфа выступит Маттео Липпи. Артист в 2011 году завоевал III премию международного конкурса г. Дейва-Марины, в 2012 году завоевал I премию международного конкурса Альфредо Джакомотти (Вогера).

18 октября главную партию исполнит заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев. Тенор участвовал в международных фестивалях в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Японии.

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