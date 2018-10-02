Женская месть: жительница Кургана пометила машину своего бывшего надписью «10 см»

СЕГОДНЯ 04:42 2018-10-02T07:06:13+03:00

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Берегись обиженной женщины. В группе «Типичный Курган» во «ВКонтате» выложили фотоснимки изуродованного автомобиля. На нем мстительница оставила целое послание владельцу авто. По всей видимости, мужу или бывшему возлюбленному.

«Нашел деньги на подарки этой (цензура), найдешь и на покраску», — гласит надпись на капоте. На боку красуется слово, которое мы не можем тут написать. Оно емко повествует о том, что мужчина изменил своей даме. На бампере девушка саркастично высказывает надежду, что измена того стоила. Ну и на еще одной стороне авто коротко и ясно написано «10 см».

Женщина написала на авто целое письмо. Фото: соцсети

Кто-то советует обратиться в полицию по поводу порчи имущества. Другие говорят, что такой вариант не прокатит, если художница — жена. Имущество-то совместное. Одни сочувствуют владельцу авто, другие — женщине.

— Если честно, то я даже не знаю, на чьей стороне я в этой ситуации. Жалко всех! Особенно машину… Ей вообще ни за что досталось, — написал подписчик группы Олег.

Возможно, надпись сделана смываемой краской. В последнее время такой часто разрисовывают машины. И не только из мести.

Иногда машины расписывают из баллончика и в благих целях. Эта краска смывается. Фото: соцсети.

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