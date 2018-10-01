В Челябинске вынесли приговор бывшему директору «Нового художественного театра»

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-01T16:49:13+03:00

Виталий Богверадзе отделался условным сроком, но вернет все похищенное и заплатит штраф

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В Челябинске осужден бывший директор «Нового художественного театра» Виталий Богверадзе. Его признали виновным в совершении должностных преступлений и в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Следствием и судом установлено, что летом 2016 года Богверадзе получил взятку в размере 10 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ,заключенного предыдущим директором, — раскрывают суть обвинений в пресс-службе. — Кроме того, в 2016-2017 годах Богверадзе присвоил 3,1 млн рублей, принадлежащих театру. Он подписывал акты выполнения хозяйственных работ, которые фактически не выполнялись. В ходе расследования уголовного дела осужденный признал вину в совершении 11 преступных эпизодов.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Экс-директора «НХТ» приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 275 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск о взыскании похищенных муниципальных бюджетных средств.

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