Американца осудили за изготовление детского порно в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-01T17:48:38+03:00

Суд продлил "визу" американца в России еще на семь лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Челябинске огласили приговор 65-летнему американцу Дэвиду Лэнгу, которого обвиняют в изготовлении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда.

— Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, относящихся к категории тяжких. Все они связаны с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением несоврешеннолетних. В то же время наказывать американца за половое сношение с лицом младше 16 лет не стали, так как срок давности уголовного преследования по этому преступлению уже истек, — замечают в пресс-службе.

Айр Дэвид Лэнг поселился в Челябинске более 15 лет назад. Официально иностранец занимался бизнес-тренингами, обучал персонал крупных компаний английскому языку. А подпольно — снимал порнофильмы с участием детей и выкладывал в интернете. Ролики режиссировал сам и принимал участие в них как актер. Лэнг был арестован в Челябинске в конце 2015 года. К тому времени он находился в стране нелегально, его виза уже истекла.

Суд приговорил Дэвида Лэнга к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его помощница из России признана виновной в изготовлении и обороте порнографических материалов. Ей дал 3 года условно.

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