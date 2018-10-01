«Трактор» в Челябинске с футбольным счетом выиграл у московского «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-01T19:30:24+03:00

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Два периода оказались «сухими». А вот в третьей 20-минутке челябинцы «взяли быка за гора» — воспользовались численным большинством (динамовцы оказались втроем против пятерых игроков «Трактора») и открыли-таки счет. Гол записал в свой актив шведский легионер Александр Бергстрем. Эта шайба оказалась победной для челябинцев.

В четырех матчах домашней серии черно-белые набирают четыре очка из восьми возможных.

— Обе команды неплохо сыграли в обороне, поэтому так мало шайб, — отметил после матча наставник «Трактора» Герман Титов.

Впереди у «Трактора» очередная выездная серия — поединки со своими прямыми конкурентами по Восточной конференции чемпионата КХЛ сезона 2018-2019. 5 октября — с китайским «Кунь Лунем», 7-го — с «Адмиралом» из Владивостока», 9-го — с хабаровским «Амуром». Все три команды, как и «Трактор» — за восьмеркой сильнейших команд Востока. А 11 октября в Уфе с челябинцы сразятся с «Салаватом Юлаевым». На домашней арене «Трактор» сыграет 16 октября первый матч очередной домашней выездной с «Сибирью».

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