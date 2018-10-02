В Кургане судебные приставы потребовали 200 рублей с умершей старушки

СЕГОДНЯ 04:44 2018-10-02T07:46:16+03:00

Их не смутило, что должнице сейчас было бы 105 лет

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В соцсети попало письмо, которое в середине сентября получили родные Марии Слепневой от судебных приставов. В нем говорится, что по приговору суда женщина должна выплатить 200 рублей госпошлины в налоговую инспекцию Кургана. Судебные приставы сами же указали дату рождения Марии Митрофановны: 1913 год. А это 105 лет назад! На что они надеялись?

Отдел судебных приставов пообещал разобраться с ситуацией, но пока комментарии на этот счет не давал. Однако, вопрос, скорее всего, нужно адресовать в суд.

— Пристав — это только исполнитель. Если из суда распоряжение пришло, исполнительное производство должно быть возбуждено. Хоть должнику и 200 лет. С судом не поспоришь, — написала в комментариях к посту Марина Балина, знающая о работе судебных приставов.

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