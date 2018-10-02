В Челябинской области пьяный лихач протаранил частный дом
ДТП произошло рано утром 1 октября в Пласте. Жильцы одного из домов по улице Спартака проснулись от страшного грохота. В соседней комнате обрушилась стена. В нее на большой скорости влетел автомобиль Субару Импреза. За рулем иномарки находился 44-летний житель Пласта.
— Водитель в состоянии алкогольного опьянения разогнался, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в частный жилой дом, — сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП , пассажир иномарки — 44-летняя женщина получила повреждения и была госпитализирована в больницу. Сам виновник аварии не пострадал.
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