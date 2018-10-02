В Челябинском гараже нашли почти новый «Москвич» из 90-х
Отечественный хэтчбек, выпущенный почти 30 лет назад, выглядит так, будто вчера сошел с конвейера. Объявление о его продаже на днях появилось на сайте Авито. Эксперты уже успели назвать машину уникальной с точки зрения сохранности.
По данным владельца, «Москвич» проехал всего 18 тысяч километров. А с 1998 года стоит в сухом гараже с вентиляцией.
Почему хозяин все это время не пользовался автомобилем — неизвестно. Возможно, решил приберечь для лучших времен.
Кстати, стоит легковушка из прошлого недешево — 225 тысяч рублей.
В советское время это была самая популярная марка авто. «Москвич» прекратили выпускать в начале «нулевых».
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