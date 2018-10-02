2018-10-02T08:00:24+03:00
Происшествия

В Челябинске вынесли приговор бывшему директору театра

Его признали виновным во взятках и растрате
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Тракторозаводский районный суд Челябинска огласил приговор бывшему директору НХТ. Его обвиняли сразу в нескольких должностных преступлениях.

Суд установил, что летом 2016 года руководитель учреждения получил 10 тысяч рублей от фирмы-подрядчика за продление контракта. Кроме того, обвиняемый составлял и подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически оказаны не были. Таким образом он похитил свыше 3,1 млн рублей. Эти деньги были выделены из городского бюджета на проведение праздничных мероприятий. В частности на фестиваль «CHELoВЕК Театра» и на подготовку города ко Дню Победы.

— Осужденный признал вину в совершении 11 преступных эпизодов, — сообщает пресс-служба СУ СКР Челябинской области.

Экс-директора театра приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 275 тысяч рублей. Кроме этого ему придется вернуть государству растраченные бюджетные деньги.

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