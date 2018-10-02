Южноуралецу грозит срок за ложный донос об угоне его авто

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-02T09:32:47+03:00

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Житель Сатки сначала совершил ДТП, а потом инициировал кражу собственного автомобиля «Volkswagen Passat».

Через два дня после аварии, которую он устроил в пьяном виде, мужчина обратился в полицию с заявлением о краже своего автомобиля. Хитрец уверял правоохранителей, что автомобилем в момент ДТП управлял совсем другой человек.

— Доследственная проверка показала, что подозреваемый обманывает полицейских, чтобы избежать административной ответственности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Теперь нарушителю грозит не только штраф за ДТП, но и лишение свободы сроком на два года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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