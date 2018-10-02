Супруги из Челябинской области обвиняют врачей в смерти новорожденного сына
Трагедия произошла Коркино, где в июне этого года в детской больнице скончался ребенок. Месячного мальчика доставили на «скорой» с высокой температурой. Причиной смерти ребенка оказалась внутриутробная инфекция, которая не была своевременно диагностирована.
Трагических последствий можно было избежать если бы медики вовремя заметили заболевание у матери или у ребенка.
Женщина уверенна, что в смерти ее сына виноваты врачи коркинской ГБ №1.
— По заявлению матери возбуждено уголовное дело по части “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности” — в отношении неустановленных сотрудников больницы, — сообщает пресс-служба СУ СКР Челябинской области.
В настоящее время организована доследственная проверка. Назначены две экспертизы по качеству оказания медпомощи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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