Супруги из Челябинской области обвиняют врачей в смерти новорожденного сына

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-02T10:21:04+03:00

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Трагедия произошла Коркино, где в июне этого года в детской больнице скончался ребенок. Месячного мальчика доставили на «скорой» с высокой температурой. Причиной смерти ребенка оказалась внутриутробная инфекция, которая не была своевременно диагностирована.

Трагических последствий можно было избежать если бы медики вовремя заметили заболевание у матери или у ребенка.

Женщина уверенна, что в смерти ее сына виноваты врачи коркинской ГБ №1.

— По заявлению матери возбуждено уголовное дело по части “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности” — в отношении неустановленных сотрудников больницы, — сообщает пресс-служба СУ СКР Челябинской области.

В настоящее время организована доследственная проверка. Назначены две экспертизы по качеству оказания медпомощи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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