2018-10-02T10:28:23+03:00
Общество

Вот так аванс! Заграничный работодатель оплатил миллионный долг своей будущей сотрудницы из Челябинска

Без этого девушка не могла покинуть Россию и приступить к работе
Лидия ПЕСКОВА
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Теперь челябинка может отправиться за границу.Теперь челябинка может отправиться за границу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Чтобы выехать за границу, жительница Челябинска уговорила будущего босса из другой страны оплатить ее долги в России, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области. За один раз девушка отдала сумму в 1,6 млн рублей.

Героиня этой истории и сама при деньгах. Она владеет огромной квартирой в таунхаусе, двумя дорогими автомобилями («Infiniti» 2014 года выпуска и «Mazda5» 2011 года). Но, несмотря на арест счетов и запрет выезжать за границу, дама не собиралась платить по счетам. Она жила в свое удовольствие в Сочи, где отец девушки держит ресторанный бизнес, и в родной Челябинск практически не приезжала.

И вот дамочке подвернулась работа за пределами нашей страны. Престижная, интересная. Чтобы выехать за границу, женщине требовалось погасить все долги. Щедрый работодатель согласился помочь ей в этом вопросе и выслал нужную сумму. Девушка лично приехала к судебным приставам и оплатила все накопившиеся долги.

После этого судебные приставы Центрального района Челябинска окончили пять возбужденных в отношении нее исполнительных производств в пользу юридических лиц, банков и управляющей компании.

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