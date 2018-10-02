2018-10-02T11:08:11+03:00
Происшествия

Заключенный из Челябинска по телефону выманил у уральцев полмиллиона рублей

Своих денег лишились 27 человек
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении телефонного мошенника. Заключенный местной колонии звонил жертвам и заявлял, что их карта заблокирована. После чего обманным путем получал от потерпевших пароли и переводил деньги с их счетов на подконтрольные ему банковские карты.

Таким образом мошеннику удалось ограбить 27 человек. В число пострадавших попали жители Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.

— Обвиняемый снимал с чужих карт от 7 до 80 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное по статье «Кража». Обвинительное заключение передано в прокуратуру. Если вина сидельца будет доказана, его срок увеличится на пять лет.

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