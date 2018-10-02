Вооруженный дымовой шашкой покупатель требовал встречи с директором магазина в Челябинской области
1 октября на пульт диспетчеру росгвардейцев в Снежинске пришел вызов из ТРК. В магазин забежал прохожий и стал требовать встречи с директором комплекса. В руках у него была дымовая шашка, которую он грозился открыть.
Росгвардейцев буян встретил матом. Сотрудники пытались уладить все дипломатично, но агрессор не собирался успокаиваться. Пришлось скрутить его и одеть наручники.
— Ему 30 лет. У него изъята дымовая шашка и карманный нож. Мы передали его сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
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