2018-10-02T11:22:49+03:00
Происшествия

Вооруженный дымовой шашкой покупатель требовал встречи с директором магазина в Челябинской области

Сложить «оружие» по-хорошему он не захотел
Андрей АБРАМОВ
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1 октября на пульт диспетчеру росгвардейцев в Снежинске пришел вызов из ТРК. В магазин забежал прохожий и стал требовать встречи с директором комплекса. В руках у него была дымовая шашка, которую он грозился открыть.

Росгвардейцев буян встретил матом. Сотрудники пытались уладить все дипломатично, но агрессор не собирался успокаиваться. Пришлось скрутить его и одеть наручники.

— Ему 30 лет. У него изъята дымовая шашка и карманный нож. Мы передали его сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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