2018-10-02T12:43:56+03:00
Спорт

Воспитаннику «Трактора» Евгению Кузнецову подарили перстень с бриллиантом за 12000$

Форварду клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вручили награду за победу в Кубке Стэнли
Алексей МИКУШИН
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Фото: аккаунт в twitter.com клуба CapitalsФото: аккаунт в twitter.com клуба Capitals
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Такие уникальные ювелирные украшения есть у всех чемпионов Национальной хоккейной лиги. Теперь обладателем перстня стал и бывший игрок «Трактора», ныне защищающий цвета «Вашингтона», двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов. Его клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли — главный трофей НХЛ.

Уникальность украшения в том, что на сравнительно небольшом перстне выбита фамилия игрока, а его игровой номер выложен бриллиантами. Здесь же изображен Капитолий, эмблемы клубов-противников и даже счет в сериях. Само изделие выполнено из белого и желтого золота и украшено рубинами, сапфирами и 252 бриллиантами. На одной из сторон нанесен Капитолий, а внутри эмблемы поверженных соперников и счет в сериях. Примерная стоимость — 12 тысяч долларов.

Кстати, подобные чемпионские перстни есть у воспитанников «Трактора» Сергей Гончара и Вячеслава Войнова, которые также выигрывали Кубок Стэнли.

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