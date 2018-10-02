Воспитаннику «Трактора» Евгению Кузнецову подарили перстень с бриллиантом за 12000$

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-02T12:43:56+03:00

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Такие уникальные ювелирные украшения есть у всех чемпионов Национальной хоккейной лиги. Теперь обладателем перстня стал и бывший игрок «Трактора», ныне защищающий цвета «Вашингтона», двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов. Его клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли — главный трофей НХЛ.

Уникальность украшения в том, что на сравнительно небольшом перстне выбита фамилия игрока, а его игровой номер выложен бриллиантами. Здесь же изображен Капитолий, эмблемы клубов-противников и даже счет в сериях. Само изделие выполнено из белого и желтого золота и украшено рубинами, сапфирами и 252 бриллиантами. На одной из сторон нанесен Капитолий, а внутри эмблемы поверженных соперников и счет в сериях. Примерная стоимость — 12 тысяч долларов.

Кстати, подобные чемпионские перстни есть у воспитанников «Трактора» Сергей Гончара и Вячеслава Войнова, которые также выигрывали Кубок Стэнли.

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