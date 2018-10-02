2018-10-02T13:05:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел квест Икигай для студентов Южно-Уральского государственного университета

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Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приняли участие в финансовом квесте «Икигай», который прошел в Банке УРАЛСИБ.

В рамках квеста сотрудники Банка устроили для 12-ти студентов 2-го курса экономического факультета соревнования, в ходе которых они смогли познакомиться с устройством банковской системы, научиться вести переговоры, а также понять разницу в продуктах для частных клиентов и юридических лиц.

По окончании квеста для студентов была проведена экскурсия по отделению Банка.

«Студенты смогли не только получить информацию о банковской системе, понять, как на функционирует, но и посмотреть на работу Банка глазами сотрудников. Уверена, что такой «взгляд изнутри» поможет студентам в дальнейшем, при построении карьеры», — отметила заместитель директора по розничному бизнесу Челябинской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Вероника Васильева.

Квесты «Икигай» — профориентационный проект, запущенный совместно Банком УРАЛСИБ и компанией IKIGAI quests. Старшеклассники и студенты в рамках проекта в увлекательном игровом формате проходят «тест-драйв» банковских профессий и знакомятся с работой профессионалов разных направлений Банка. На счету Банка УРАЛСИБ квесты в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Тверь, Уфа, Новосибирск и Екатеринбург.

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