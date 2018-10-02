2018-10-02T13:21:17+03:00
Общество

Город в стеклянном шаре: художница делает необычные фотографии знаковых мест Челябинска

Свои снимки она сопровождает описанием достопримечательностей
Валентина ВАГАНОВА
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Узнали место? Фото: Виктория Мелер.Узнали место? Фото: Виктория Мелер.
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В Челябинске живет талантливая художница Виктория Мелер (псевдоним Mira Clart). С ее некоторыми работами вы наверняка знакомы. Виктория расписывает облезлые трансформаторные ящики на улицах в команде урбанистов. Например, девушка с пиццей на улице Салютной — ее творение. А также европейский «многоэтажный» домик на Цвиллинга возле мэрии.

Еще Виктория увлекается фотографией. На своей странице во ВКонтакте она выложила необычную серию «Пространство в моей руке» с известными челябинскими объектами, «помещенными» в стеклянный шар. В стекло «замурованы» ЮУрГУ, Кировка, Храм Александра Невского и другие известные места. Под каждым фото небольшое описание здания.

ЮУрГУ в необычном ракурсе. Фото: Виктория Мелер.

ЮУрГУ в необычном ракурсе. Фото: Виктория Мелер.

Берег озера Смолино. Фото: Виктория Мелер.

Берег озера Смолино. Фото: Виктория Мелер.

— Эти фотографии сделаны при помощи стеклянного шарика. Они будут участвовать в фотовыставке креативных работ молодых российских немцев в Набережных Челнах, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Виктория.

Креативное фото есть и у памятника Ленину. Фото: Виктория Мелер.

Креативное фото есть и у памятника Ленину. Фото: Виктория Мелер.

Кировка. Фото: Виктория Мелер.

Кировка. Фото: Виктория Мелер.

Кроме того, Виктория разрисовывает морозобоины в соснах в парке Гагарина. Это такие углубления на деревьях, образованные морозом. Она «заселила» в деревья рысь, сыча, рыбок и других существ. Рисунки с древожителями выполнены акриловыми красками, они не только не вредят дереву, но и защищают обнаженный участок ствола от короедов, древоточцев и низких температур.

Дом на ул. Социалистическая на ЧМЗ - та самая «Маленькая Бавария». Фото: Виктория Мелер.

Дом на ул. Социалистическая на ЧМЗ - та самая «Маленькая Бавария». Фото: Виктория Мелер.

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