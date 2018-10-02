Борис Дубровский поздравил педагогов с Днем учителя

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-02T15:28:00+03:00

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Во вторник, 2 октября, 50 лучших педагогов Челябинской области получили премию губернатора за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования.

— Есть два высоких слова, которые отличаются всего одной буквой: призвание и признание. Между ними годы напряженной работы, которой отдаешься целиком, с душой и сердцем. Это большой путь, который каждый из вас прошел рука об руку со своими учениками. Мне очень приятно, что сегодня на нашей церемонии эти два важных слова близки, как никогда. Еще раз поздравляю вас с залуженным признанием и от всех южноуральцев говорю спасибо вам за искреннюю преданность своему делу, своему призванию, — подчеркнул глава региона.

Премия губернатора вручается с 1998 года. За это время ее обладателями стали более 2 тыс педагогов Южного Урала.

А еще стало известно имя абсолютного победителя второго областного конкурса «Лидер в образовании», который стартовал в июне. Лучшим признан начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштыма Александр Зубаиров. В конкурсе приняли участие 27 руководителей.