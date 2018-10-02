2018-10-02T15:45:14+03:00
Общество

Челябинская область и Татарстан решили развивать торговлю

С рабочим визитом в Магнитогорске побывал президент Республики Рустам Минниханов
Ольга АНТОНОВА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.Президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.
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Магнитогорск для визита президента Татарстана Рустама Минниханова выбран потому, что республику и крупнейший металлургический комбинат России связывают длительные деловые связи.

— На 80% товарооборота Челябинской области с Республикой Татарстан составляет продукция Магнитогорского металлургического комбината. Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга, — сказал на встрече с Миннихановым губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Минниханов посетил производственные площадки ММК. А потом главы регионов провели встречу с татарской общественностью и возложили цветы к памятнику первостроителям Магнитки «Первая палатка».

В июле утверждена «дорожная карта» по развитию сотрудничества между Челябинской областью и Татарстаном. В Казани подписано соглашение между Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Федеральным ядерным центром в Снежинске.

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