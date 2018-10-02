2018-10-02T17:04:02+03:00
Происшествия

В Магнитогорске председатель общества инвалидов присвоил деньги подопечных

Он придумал хитрую схему, чтобы обманывать больных людей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Магнитогорске будут судить председателя районного общества инвалидов. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия обвиняемый писал чиновникам письма с просьбой оказать материальную помощь инвалидам. После того, как деньги поступали на карты его подопечных, председатель требовал отдать их ему. Потерпевшим он объяснял, что эти средства принадлежат обществу.

Таким образом подозреваемый обманул 8 человек на общую сумму более 100 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на личные нужды.

— В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы расследования направлены в Орджоникидзевский суд Магнитогорска, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Если вина председателя будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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