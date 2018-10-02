На Южном Урале в районе грязевого оползня ищут пропавшего туриста

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-02T17:54:35+03:00

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В последний раз 37-летнего жителя Екатеринбурга видели три дня назад. 29 сентября мужчина в составе туристической группы поднялся на гору Иремель. Однако на стоянку в село Тюлюк вместе со всеми он не вернулся. Друзья сообщили о его исчезновении в полицию.

Катав-Ивановские правоохранители объявили жителя столицы УРФО в розыск. Вместе с полицейскими на поиски пропавшего туриста вышли более 30 добровольцев. В поисковой операции задействованы квадрокоптеры и спецтехника.

Гора, где во время экскурсии пропал турист, находится в нескольких километрах от грязевого оползня. Гигантская река из грязи и бурелома образовалась после сентябрьского землетрясения. Как раз сейчас эту местность изучают эксперты и геологи.

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