На Южном Урале в районе грязевого оползня ищут пропавшего туриста
В последний раз 37-летнего жителя Екатеринбурга видели три дня назад. 29 сентября мужчина в составе туристической группы поднялся на гору Иремель. Однако на стоянку в село Тюлюк вместе со всеми он не вернулся. Друзья сообщили о его исчезновении в полицию.
Катав-Ивановские правоохранители объявили жителя столицы УРФО в розыск. Вместе с полицейскими на поиски пропавшего туриста вышли более 30 добровольцев. В поисковой операции задействованы квадрокоптеры и спецтехника.
Гора, где во время экскурсии пропал турист, находится в нескольких километрах от грязевого оползня. Гигантская река из грязи и бурелома образовалась после сентябрьского землетрясения. Как раз сейчас эту местность изучают эксперты и геологи.
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