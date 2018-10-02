Это рекорд! Пенсионерка приехала на Южный Урал из Ярославской области на такси

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-02T19:16:38+03:00

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Жительница Рыбинска удивила всю страну, заказав такси из Ярославской области до южноуральского села Аргаяш. Об этом на своем официальном сайте сообщает один из популярных сервисов такси.

Чтобы добраться до Южного Урала водитель проехал Ивановскую и Нижегородскую области, а также республику Татарстан и Башкортостан. Дорога заняла 38 часов и 14 минут. А общая длина маршрута составила 1821 км. О стоимости поездки не сообщается.

Известно, что воспользоваться услугами такси пожилую женщину заставили обстоятельства. Пенсионерка захотела побывать на своей малой родине, а передвигаться самостоятельно она не может из-за болезни.

Эксперты уже назвали эту поездку рекордной по продолжительности. Предыдущий рекорд принадлежит жителям Ярославля, которые доехали на такси до Мурманской области, преодолев 1400 километров за 25 часов.

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