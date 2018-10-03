2018-10-03T04:29:08+03:00
Общество

В Курганской области автомобилисты сняли на телефон падение метеорита

«Комсомолке» прислали видео загадочного явления
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Огненный шар пролетел над Курганской областью.Огненный шар пролетел над Курганской областью.
Изменить размер текста:

Во вторник 2 октября семья Трубниковых из Тюмени решила прокатиться по Курганской области. Выехали рано утром. И в 6:40 на трассе Зауралья их ждал удивительный сюрприз.

— Мы увидели падающий метеорит. Завораживающее зрелище! А быть может, это была комета? Не могу сказать точно. Но это что-то необычное и, скорее всего, космическое, — говорит Марина Трубникова.

Она прислала журналисту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» видео, снятое на камеру мобильного телефона. На нем видно, как горящий шар с небольшим огненным хвостом летит сверху вниз. Что это такое, пока не известно. Падения небесных тел на Землю в эти дни не зафиксировано. Но чаще всего они полностью сгорают в атмосфере нашей планеты. Вполне возможно, что это и не природное явление, а, например, запуск учебной ракеты. Но очевидцы хотят верить более интересным версиям.

— Видимо, какая-то романтичная девушка попросила звезду с неба, — шутит Марина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

В Курганской области автомобилисты сняли на телефон падение метеорита.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Черный дым от пожара перепугал жителей северо-запада Челябинска
Назначен врио губернатора Курганской области
Не хуже, чем в Москве: Челябинская область готовится к Году театра
«Стрит-флеш из подозреваемых»: пятеро жителей Челябинской области открыли казино
Извращенец залез в детсад Челябинска и приставал к детям
Режим «черного неба» объявлен на 3 октября в Челябинске
На челябинских газонах по ночам «вырастают» киоски с шаурмой
Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за обед для 20 человек
В Кургане неизвестные закрашивают дорожные знаки, запрещающие остановку
Мусорный скандал в Челябинске: город получил 20 миллионов на борьбу с помойками
Это рекорд! Пенсионерка приехала на Южный Урал из Ярославской области на такси
На Южном Урале в районе грязевого оползня ищут пропавшего туриста
В Магнитогорске председатель общества инвалидов присвоил деньги подопечных
Японию приглашают вложить деньги в Челябинскую область
Челябинская область и Татарстан решили развивать торговлю
Борис Дубровский поздравил педагогов с Днем учителя