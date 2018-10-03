В Курганской области автомобилисты сняли на телефон падение метеорита.

СЕГОДНЯ 04:29 2018-10-03T04:29:08+03:00

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Во вторник 2 октября семья Трубниковых из Тюмени решила прокатиться по Курганской области. Выехали рано утром. И в 6:40 на трассе Зауралья их ждал удивительный сюрприз.

— Мы увидели падающий метеорит. Завораживающее зрелище! А быть может, это была комета? Не могу сказать точно. Но это что-то необычное и, скорее всего, космическое, — говорит Марина Трубникова.

Она прислала журналисту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» видео, снятое на камеру мобильного телефона. На нем видно, как горящий шар с небольшим огненным хвостом летит сверху вниз. Что это такое, пока не известно. Падения небесных тел на Землю в эти дни не зафиксировано. Но чаще всего они полностью сгорают в атмосфере нашей планеты. Вполне возможно, что это и не природное явление, а, например, запуск учебной ракеты. Но очевидцы хотят верить более интересным версиям.

— Видимо, какая-то романтичная девушка попросила звезду с неба, — шутит Марина.

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