Мусорный скандал в Челябинске: город получил 20 миллионов на борьбу с помойками

СЕГОДНЯ 22:31 2018-10-02T23:04:27+03:00

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Режим ЧС в Челябинске все еще действует. Свалки во дворах не ликвидированы. Губернатор Борис Дубровский ставил срок очистки города — 1 октября. Но прокуратура Челябинской области принимает звонки от челябинцев, во дворы которых мусоровозы не приехали.

Возбуждены 22 административных дела против управляющих компаний и компаний-перевозчиков отходов. По статье «Халатность» возбуждены уголовные дела против должностных лиц администрации Челябинска и сотрудников МУП «ГорЭкоЦентр», допустивших мусорный коллапс.

Во вторник, 2 октября, губернатор Борис Дубровский проехал по адресам, жители которых просят избавить их дворы от свалок. Он заявил, что в Челябинске в антикризисном режиме перестраивается система управления отходами.

Решением Дубровского мэрия получит дополнительно 20 млн руб для ликвидации мусорного коллапса. Город ранее получил 89 млн руб для захоронения отходов на полигоне в Полетаево.

На маршруты Челябинска выйдет еще 20 мусоровозов и несколько погрузчиков. Управление по труду и занятости региона срочно набирает водителей уборочной техники.

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