2018-10-03T04:28:41+03:00
Общество

В Кургане неизвестные закрашивают дорожные знаки, запрещающие остановку

Новые таблички не простояли и неделю, как опять были испорчены
Ирина КАРЕЛИНА
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В Кургане неизвестные закрашивают дорожные знаки. Фото: vk.com/kurganВ Кургане неизвестные закрашивают дорожные знаки. Фото: vk.com/kurgan
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Кому-то очень сильно не нравятся знаки «Остановка запрещена» на улице Ленина в Кургане. Их установили в августе, а через месяц неизвестные вандалы замазали их краской и погнули. Администрации города пришлось выделять деньги на новые знаки. Часть из них уже заменили. А вчера, 2 октября, в группе «Типичный Курган» опубликовали следующее сообщение:

— Знаки запрета парковки на улице Ленина снова закрасили. Неделю назад появились новые взамен испорченных, и вот опять они подвергались нападению вандалов.

Возможно, какой-то особо упрямый автомобилист таким образом протестует против их установки. Как сообщает информационное агентство kurgan.ru, водители продолжают парковаться под знаками, несмотря на запреты. ГИБДД Кургана планирует штрафовать нарушителей.

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