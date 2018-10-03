Режим «черного неба» объявлен на 3 октября в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:35 2018-10-03T04:36:14+03:00

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Вновь НМУ! С вечера 2 октября по 3 октября в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Это значит, что вредные примеси в выбросах не раздувает ветер и они оседают над городом, превращаясь в смог. Предупреждение опубликовал челябинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ситуация может измениться уже во вторую половину дня среды, 3 октября — вернется ветер. А пока действуют стандартные для НМУ правила: людям с заболеваниями дыхательных путей рекомендуют воздержаться от выхода на улицу, заводам — снизить выбросы, а автовладельцам — оставить машину дома.

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