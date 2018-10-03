2018-10-03T04:52:49+03:00
Происшествия

Извращенец залез в детсад Челябинска и приставал к детям

Чтобы его задержать, пришлось применить слезоточивый газ
Андрей АБРАМОВ
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Чоповцы успели заснять задержанного. Фото: "Варяг"Чоповцы успели заснять задержанного. Фото: "Варяг"
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Воспитатели садика на улице Солнечной в Челябинске нажали тревожную кнопку днем 1 октября. Как раз на прогулку вывели ребят, когда взрослый мужик зашел в калитку. Сначала незнакомец приставал к воспитательницам, отвешивая пьяные комплименты в их адрес. А затем он заработал себе на уголовную статью.

Мужик спустил штаны посреди детской площадки и начал наглаживать себя. Тут его окликнул строгий голос из-за спины.

— На сработку тревожной кнопки приехала группа быстрого реагирования. Сдаваться без боя мужчина не собирался — к нему пришлось применять наручники и слезоточивый газ, — рассказали в компании «Варяг».

Из садика 34-летний челябинец отправился в полицейский участок. Сейчас с ним работают органы.

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