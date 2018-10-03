2018-10-03T05:06:51+03:00
Происшествия

«Стрит-флеш из подозреваемых»: пятеро жителей Челябинской области открыли казино

Им грозит большой штраф и тюремный срок
Андрей АБРАМОВ
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В Южноуральске расследуют дело о незаконной организации азартных игр. Подпольное казино работало в нежилом помещении на первом этаже дома. Любой желающий мог прийти и сыграть там в игровые автоматы, которые собрали на основе обычных компьютеров.

Полицейские прикрыли зал и нашли пятерых организаторов. Сейчас суд готовится избрать им меру пресечения. Изъято 26 системных блоков, в которых были установлены программы с игровыми автоматами.

— Расследование уголовного дела продолжается. Организаторам бизнеса грозит до шести колонии и штраф до миллиона рублей, — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

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