2018-10-03T05:56:18+03:00
Общество

Не хуже, чем в Москве: Челябинская область готовится к Году театра

Губернатор Борис Дубровский подписал специальное распоряжение
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область готовится к Году театра. Фото: pravmin74.ruЧелябинская область готовится к Году театра. Фото: pravmin74.ru
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Нынешний театральный сезон стартовал на всех сценах Челябинской области с премьер: впервые за долгие годы по решению губернатора Бориса Дубровского театры получили увеличенные суммы на постановочную часть. Потому труппы надеются, что и в следующем году им будет, чем радовать зрителей. 2019й в России объявлен Годом театра.

Готовятся к особенным культурным событиям и в Челябинской области. Губернатор Борис Дубровский создал специальный оргкомитет для подготовки и проведению Года театра.

Оргкомитет возглавил заместитель губернатора Вадим Евдокимов. В него вошли министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, руководители театров региона. Оргкомитет разработает детальный план культурных событий Года театра в Челябинской области.

Регион набирает достойное «портфолио» для проведения Года театра. В 2018 году в Челябинской области успешно прошел проект #ТеатрПространствоСвободы. Оригинальным и ярким вышел первый областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». А Златоуст как раз сейчас встречает областной форум профессиональных театров «Сцена 2018».

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