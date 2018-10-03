2018-10-03T07:23:18+03:00
Политика

Назначен врио губернатора Курганской области

Его прислали из Тюмени
Андрей АБРАМОВ
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Встреча Вадима Шумкова и Владимира Путина. Фото: kremlin.ruВстреча Вадима Шумкова и Владимира Путина. Фото: kremlin.ru
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2 октября Алексей Кокорин, который возглавлял Курганскую область четыре года, ушел в отставку. До выборов в следующем году его кресло займет Вадим Шумков. Указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора опубликован на сайте Кремля.

Вадим Шумков родом из Кургана. Однако последние годы трудился вице-губернатором в Тюмени. Ранее он работал экономистом и юрисконсультом.

Прошлый губернатор Алексей Кокорин добровольно сложил полнамочия. Он рассказал, что теперь будет работать в госкорпорации, но какой — не назвал. После четырех лет губернаторства, Кокорин не пользовался большой любовью зауральцев.

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