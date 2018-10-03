2018-10-03T08:13:37+03:00
Происшествия

Черный дым от пожара перепугал жителей северо-запада Челябинска

Сгорел новый частный дом
Андрей АБРАМОВ
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Пожар в Челябинске 3 октября. Фото: Алексей БолдыревПожар в Челябинске 3 октября. Фото: Алексей Болдырев
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Утром 3 октября в Челябинске горел коттедж на Градском прииске. Черный столб дыма был виден с Комсомольского проспекта и Братьев Кашириных. Из-за безветренной погоды гарь не рассеивалась и шлейф разросся до таких размеров, что виден был на весь район.

На местро примчались несколько пожарных машин. Однако огнеборцы смогли лишь предотвратить распространение огня. Сам дом и пристроенный гараж выгорели практически дотла изнутри. Хотя снаружи остались стоят крепкие кирпичные стены.

— Устанавливаются причины возгорания, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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