2018-10-03T09:57:31+03:00
Общество

Омбудсмен из Челябинска пожаловалась, что восемь часов ждала ГИБДД

Экипаж приехал на место после полуночи
Андрей АБРАМОВ
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Паркетник столкнулся с Lada Priora. Фото: Ирина БуторинаПаркетник столкнулся с Lada Priora. Фото: Ирина Буторина
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Ирина Буторина, которая работает детским омбудсменом челябинской области, рассказала у себя в аккаунте Instagram об опыте общения с дорожной полицией. 2 октября ее машина попала в легкую аварию. Буторина вызвала ГИБДД, чтобы сотрудники зафиксировали столкновение и прождала их восемь часов.

— Пятый час ожидания экипажа доблестного ГИБДД. Всегда с уважением относилась к работе этой службы, но с каждым часом ожидания это чувство мельчает. И все бы ничего, но хамство дежурного очень способствует этому процессу разочарования. Пока еще уважаемые сотрудники , надеюсь вас дождаться до моего отъезда в командировку. Начинаю закипать от непростого ожидания, — написала Буторина.

Экипаж приехал на место после полуночи. В следующем посте омбудсмен сообщила, что в дежурной части ей равнодушно говорили «У вас же никто не пострадал».

— Чтобы реализовать свое право на обращение в ГИБДД для фиксации ДТП, нужно, как минимум, покалечиться. У меня вопрос, когда нужно штрафовать — у нас экипажи по всему городу, а как в такой ситуации — никого нет?

В ГИБДД Челябинска отреагирвоали на публикацию:

— Сотрудники незамедлительно выезжают на аварии с пострадавшими. Если ущерб причинен только машинам, нет разногласий в характере повреждений, в виновности, участники не обязаны сообщать в ГИБДД. Все можно оформить по европротоколу. Если есть разногласия, можно сделать фото, снять видео и позвонить в дежурную часть. Дежурный подскажет дальнейшие действия. Например, они могли сами проехать в ближайший пункт оформления ДТП. По факту информации в статье о грубом обращения дежурного Госавтоинспекции будет проведена служебная проверка.

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