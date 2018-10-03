2018-10-03T10:29:57+03:00
Общество

Челябинский областной суд возглавил новый юрист

Пока он работает с приставкой «и.о.»
Андрей АБРАМОВ
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Назначен исполняющий обязанности председателя челябинского облсуда‍.Назначен исполняющий обязанности председателя челябинского облсуда‍.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Сергей Минин покидает пост председателя суда Челябинской области. На его место пока назначен врио. Верховный суд утвердил кандидатуру Вячеслава Малашковца. Ранее он был заместителем председателя.

— Он был заместителем три года. Курировал рассмотрение уголовных дел. Возглавляет комиссию по приему экзамена на должность судьи, рассматривает дела в составе президиума областного суда. Судья первого квалификационного класса. Судейский стаж 20 лет, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Заслуженный юрист РФ Сергей Минин перешел на работу в Седьмой кассационный суд. Это новый орган, который появился в Челябинске по указу президента. Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта, райсудов и мировых судей.

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