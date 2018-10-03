Челябинский областной суд возглавил новый юрист
Сергей Минин покидает пост председателя суда Челябинской области. На его место пока назначен врио. Верховный суд утвердил кандидатуру Вячеслава Малашковца. Ранее он был заместителем председателя.
— Он был заместителем три года. Курировал рассмотрение уголовных дел. Возглавляет комиссию по приему экзамена на должность судьи, рассматривает дела в составе президиума областного суда. Судья первого квалификационного класса. Судейский стаж 20 лет, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.
Заслуженный юрист РФ Сергей Минин перешел на работу в Седьмой кассационный суд. Это новый орган, который появился в Челябинске по указу президента. Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта, райсудов и мировых судей.
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