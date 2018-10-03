В Челябинской области выбрали лучший спектакль

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-03T11:54:52+03:00

Губернатор и актеры Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина и Магнитогорского театра оперы и балета («Амадеус»). Фото: gubernator74.ru

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39-й областной фестиваль профессиональных театров красиво завершился на сцене Златоустовского государственного драматического театра. В закрытии фестиваля участвовал губернатор Борис Дубровский.

Семь дней жюри конкурса отсматривало спектакли шестнадцати театров.

В этом году фестиваль проходил в Челябинске, Сатке, Миассе и Златоусте. Участники представили зрителю и жюри по одному спектаклю, созданному в сезонах 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018.

Гран-при конкурса за «Лучший спектакль» присуждено Магнитогорскому драматическому театру им. А.С. Пушкина и Магнитогорскому театру оперы и балета («Амадеус»).

Премию победителям вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— Этот конкурс проводится для того, чтобы как можно больше южноуральцев, живущих в городах, где нет пока театров, смогли прикоснуться к прекрасному. Театр дарит зрителям эмоции и помогает поверить в чудо, о котором сегодня со сцены здесь много говорили. Уверен, что уходящий фестиваль надолго запомнится зрителям яркой игрой актеров, новыми декорациями и эффектами. Искренне желаю лауреатам и победителям фестиваля новых творческих идей и профессионального успеха. А зрителям, конечно, хранить в душе светлое чувство любви к театру! Удачи вам всем — обратился к участникам Дубровский.

Кстати, по решению губернатора наступающий 2019й год объявлен Годом театра. Сформирован оргкомитет, его возглавил заместитель губнернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.