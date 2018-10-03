Губернатор Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-03T12:24:30+03:00

Борис Дубровский говорил с главной Магнитогорска Сергеем Бердниковым о развитии трамвайной сети. Фото: gubernator74.ru

Программа может быть внедрена и в других муниципалитетах

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Губернатор Борис Дубровский провел встречу с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Бердников представил губернатору концепцию развития городского электротранспорта.

Дубровский положительно оценил программу, предложив применить ее в других городах.

— Снижение воздействия транспорта на экологию — это приоритетная задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным. Развитие электротранспорта позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Опыт Магнитогорска может быть применен и в других территориях, — подчеркнул Дубровский.

В Магнитогорске трамваи — приоритетный вид транспорта. За шесть месяцев года перевезено 12 122 тыс пассажиров. Парк МП «Маггортранс» — 212 вагонов. Они работают на 37 маршрутах. Ежедневно на линии выходит 155 вагонов. В 2019 году планируется приобрести 10 новых вагонов.

В 2017-2018 гг идет рекмонт и модернизация трамвайных путей и переездов через них. В планах — строительство новой ветки трамвайной линии от ул. Труда по пр. Карла Маркса до улицы Зеленый Лог (до соединения с существующей трамвайной линией).