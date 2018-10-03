Власти Челябинской области умеют управлять финансами

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-03T12:33:33+03:00

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Челябинская область по итогам 2017 года вошла в первую группу регионов по качеству управления финансами, сообщает пресс-служба областного Минфина.

— Нам важно сохранять высокие показатели качества финансового менеджмента, мы дорожим этим статусом, - отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

В области под руководством губернатора Бориса Дубровского на постоянной основе реализуется комплекс мер по оздоровлению региональных финансов. Речь идет об увеличении доходов, повышении эффективности расходов, проведении сдержанной долговой политики.

— Четыре года назад мы ставили задачу сбалансировать региональный бюджет, мы имели дефицит и серьезные долги. Эта задача решена, — отмечал ранее Борис Дубровский.

Минфин РФ делит регионы на три группы — с высоким, надлежащим и низким качеством. По итогам 2017 года в первой группе оказались 26 регионов, во второй группе — 48, в третьей — 11 субъектов страны.

Челябинская область находится в первой группе качества управления финансами в течение всего периода ведения федерального мониторинга. Такие же результаты имеет только еще один регион — Ямало-Ненецкий автономный округ.