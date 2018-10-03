2018-10-03T12:41:37+03:00
Происшествия

Выдал разрешение, не убедившись в безопасности: в Катав-Ивановске привлекли чиновника за ЧП с батутом

А также оштрафовали владельца аттракциона
Валентина ВАГАНОВА
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Дети получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Фото: очевидица Анна.Дети получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Фото: очевидица Анна.
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После проверки прокуратуры трагедии с батутом, где пострадали четверо детей, двоих жителей привлекли в ответственности. Это индивидуальный предприниматель и должностное лицо из мэрии.

Владельца батута оштрафовали на пять тысяч за нарушение трудового законодательства, оператор аттракциона работал без договора.

— Администрация Катав-Ивановского городского поселения недостаточно проверила размещение аттракциона. Проверяющие проигнорировали отсутствие записей в журналах о движении, эксплуатации, закреплении аттракциона, не узнали, проходил ли оператор батута соответствующее обучение. Не было технической документации на аттракцион, информации о сроке службы оборудования, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главе Катав-Ивановска внесли представление об устранении нарушений закона, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, трагедия произошла 3 августа на центральной площади. Сильный ветер вырвал крепление батута, и он перевернулся вместе с детьми от 3 до 12 лет. Дети получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За ним следит прокуратура.

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