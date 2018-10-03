2018-10-03T13:17:22+03:00
Общество

На новый аэродром в аэропорту Челябинска срочно выделили миллиард

Правительство РФ перенесло финансирование важных работ
Ольга АНТОНОВА
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На время реконструкции аэропорт закрываться не будет. Фото: Сергей Куклев.На время реконструкции аэропорт закрываться не будет. Фото: Сергей Куклев.
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Около одного миллиарда рублей получит Челябинская область по распоряжению правительства РФ, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Деньги поступят в 2018-19 гг, тогда как раньше предполагалось, что реконструкция аэропорта пройдет только в 2020-2021 гг.

С просьбой рассмотреть перенос финансирования губернатор Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти.

— Этого решения мы добивались с того момента, как Указом Президента РФ наша область определена местом проведения саммитов ШОС и БРИКС. Важно ускориться, чтобы подготовить инфраструктуру для мероприятий. Переговоры длились с весны и все лето, — отметил Дубровский.

Итак, у нас появится новый перрон, расширение существующего перрона, строительство 28 мест стоянок самолетов. Аэропорт закрываться не будет. Вторым этапом предполагается строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.

Строительство нового аэровокзального комплекса уже идет за счет средств холдинга «Новапорт». Объект будет построен в срок.

И аэродром, и новый терминал аэропорта планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2019 г.

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