Сосны под спил: новый спортивный центр в Челябинске построят в парковой зоне

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-03T14:23:50+03:00

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Участок с южной стороны ледового дворца «Уральская молния» давно огорожен оцинкованным забором. А с начала октября здесь активно начали очищать площадку. Под «снос» идут сосны и кустарник.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили, что здесь начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс — региональный центр по шорт-треку и фигурному катанию. По акту должно быть вырублено 153 дерева. В Минстрое отметили, что генподрядчик, а это одна из строительных фирм, зарегистрированных в Копейске, оплатил Управлению экологии администрации Челябинска стоимость компенсационных посадок. Это почти пять миллионов рублей.

Проект строительства центра по шорт-треку был одобрен еще в 2015 году. Дело в том, что подобные объекты, по закону, можно строить в «зеленых» зонах.

Комплекс планируют открыть уже в конце 2019 года. Здесь будет большая и малая ледовые площадки, спортзал, раздевалки, небольшая гостиница. Стоимость проекта — 400 млн. рублей (240 из них выделит область, 160 — федеральный бюджет).