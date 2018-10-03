Рэпера Басту после концерта в Челябинске «сосватали» в футбольный клуб
Столица Южного Урала гостеприимно, как оказалось, по-футбольному встретила известного исполнителя. Баста, — он же Василий Вакуленко перед концертом в ледовой арене «Трактор» попал «в объятия» сотрудников футбольного клуба «Челябинск».
Дмитрий Калашников, работающий администратором сайта команды — давний поклонник творчества «Басты», — нашел возможность подарить музыканту фанатский шарф и фирменную игровую футболку ФК «Челябинск».
Дмитрий рассказал, что сопроводил этот презент словами: «Спасибо, Василий Михайлович, это тот случай, когда наш клуб может быть гостеприимным на своем поле».
По словам пресс-секретаря ФК «Челябинск» Никиты Корнеева клуб всегда старается привлекать на трибуны молодежь, и такой популярный исполнитель, как Баста стал хорошим пропагандистом для футбольных болельщиков. Почему номер на футболке «61»? Дел в том, что Баста родом из Ростовской области, а это как раз тот самый регион.
Кстати, уже в субботу 6 октября ФК «Челябинск» сыграет на домашней площадке, — стадионе «Центральный» матч очередного тура чемпионата России с пермской «Звездой» (начало в 15.00).
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