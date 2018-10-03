В Магнитогорске шестиклассник выпрыгнул из окна школы, когда его поймали с вейпом

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-03T15:31:01+03:00

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Трагедия случилась в среду, 3 октября, в школе №67 Магнитогорска. Шестиклассник сиганул из окна туалета на третьем этаже. Его жуткие крики слышала вся школа и люди на улице. Подросток остался жив, но, по словам очевидцев, сломал позвоночник, руки и ноги.

В соцсетях стали гадать о мотивах поступка. Одноклассники парня написали, что того поймали за курением вейпа. Кто-то говорит, что его «спалили старшеклассники», другие — что это учитель физкультуры отобрал у него электронную сигарету.

— Он курил с пацанами в туалете. Их спалили, хотели родителям вроде как позвонить и рассказать. Он испугался, что накажут. Отпросился в туалет на пять минут, пошел туда и спрыгнул. Он лежал на асфальте и кричал. У него кровь изо рта шла, его трясло очень сильно, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» ученица 67-й школы Анастасия Ковалева.

— Я тоже с этой школы. Он еще и записку написал, перед тем как спрыгнуть. Что в ней, не знаю. Слышала от учителя. И он солдатиком прыгнул, — добавила Дарина Орлова.

На месте происшествия. Фото: /vk.com/magnitkacity

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