Поджигателя машин задержали в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-03T15:01:30+03:00

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Вой сигнализации и яркие вспышки за окном разбудили жителей улица Мира в Южоуральске в ночь на 1 октября. Горели две отечественные легковушки. Пока пожарные тушили возгорание, поисками поджигателя уже занимались росгвардейцы.

Спустя пару минут патрульные увидели подозрительного мужчину во дворах. Среди ночи он тащил автомобильную полку из багажника, куда была установлена хорошая аудиосистема. При виде машины с мигалками, мужик бросил технику и кинулся наутек.

— Наши догнали его и задержали. Ему 36 лет, сейчас с ним работают полицейские. Завели уголовные дела за кражу и поджог, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Южноуральцу грозит до пяти лет колонии. Остается непонятным, зачем же он спалил машины: может быть, хотел замести следы?

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