Челябинцам предложили избавиться от мусора с помощью хэштегов

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-03T17:34:22+03:00

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Главной темой повестки дня для жителей Челябинска по-прежнему остается вывоз ТБО. Фото с мусорными завалами не исчезают из соцсетей. Сегодня, 3 октября, на своей странице в Facebook появилось обращение советника министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова:

«У меня есть возможность передавать адреса с вашими переполненными контейнерами напрямую перевозчикам, которые занимаются вывозом отходов с контейнерных площадок. Каждый день буду формировать список адресов и вставлять в маршруты вывоза на следующий день либо через день».

Автор инициативы просит публиковать в сетях фотографии дворовых свалок с хэштегом #уберитемусор или #уберитемусор74. Такой вот виртуальный сигнал SOS, на который должны среагировать сотрудники регионального Минэкологии, чтобы передать данные операторам перевозчиков.

Горожане тут же ухватились за эту «соломинку», публикуя в комментариях под обращением Безрукова адреса своих домов с фотографиями помоек, а также эмоциональными высказываниями: «Ворошилова, 14. Три недели не убирают. Эльбрус мусорный!», «На Калинина, 19 без перемен. Появились крысы...», «Что-то поздно вы спохватились... Весь город в дерьме», «А если не публиковать фото с хештегом, мусор не уберут? То есть теперь надо не только платить по тарифу, но и делать публикации? Новый флешмоб для челябинцев...».

КСТАТИ

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